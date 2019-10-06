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Google виявила вразливість безпеки в телефонах трьох компаній

Новини » Телеком & IT    06.10.2019 - 11:57
Google виявила вразливість безпеки в телефонах трьох компаній
Ілюстративне фото (flickr.com/romanboed)

Вразливість виявили в телефонах Huawei, Samsung і Xiaomi

Американська компанія Google виявила проблеми безпеки у деяких телефонах компаній Huawei, Samsung і Xiaomi. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDnet.

Як повідомляється, Google виявила вразливість у коді ядра операційної системи Android в телефонах компаній Huawei, Samsung і Xiaomi, яка дозволяє отримувати без дозволу користувача доступ до пристроїв.

За данними експертів компанії, проблеми з безпекою можуть виникнути у таких моделей телефонів з операційною системою Android: Pixel 2, Xiaomi A1, Xiaomi Redmi 5A, Xiaomi Redmi Note 5, Huawei P20, Moto Z3, Oppo А3, Oreo LG, Samsung S7, S8, S9.

Зазначається, що мова йде про телефони, на яких встановлена операційна система Android версії 8.x або пізніша.

Напередодні компанія Check Point також виявляла вразливість телефонів з операційною системою Android для фішингових СМС-атак. Проблема могла зачепити в тому числі пристрої компаній Huawei, Samsung і LG.

Нагадаємо, раніше американська компанія Apple заявила про виявлення критичної помилки безпеки в новій версії операційної системи iOS 13. Повідомлялося, що помилка дозволяє розробникам клавіатур збирати дані користувачів.

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