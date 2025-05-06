Главные вызовы металлургии - дефицит работников, дорогая логистика и СВАМ, - исследование

Но отрасль значительно пострадала из-за войны, и сейчас продолжает бороться с серьезными вызовами, главными из которых остаются высокие логистические расходы, дефицит кадров и невозможность конкурировать с российским металлом в ЕС.

"От 15% до 20% работников металлургической промышленности мобилизовали. Многие люди боятся работать в крупных компаниях, поскольку это увеличивает риск мобилизации, а изменения в законах часто вызывают волны увольнений работников. Компании нанимают женщин, работников старшего возраста и ветеранов, но этого недостаточно. Недостаток рабочей силы - это не только проблема сегодняшнего дня, она может ограничить и будущий рост экономики Украины", - указывают аналитики.

Невозможность конкурировать с российским металлом в ЕС также является значительной проблемой - ведь, несмотря на все санкции, ЕС продолжает покупать российскую металлургическую продукцию.

Российские производители пользуются дешевыми энергоресурсами и не имеют никаких логистических ограничений, поэтому украинские компании не могут с ними конкурировать. В результате, только по итогам января-февраля 2025 года, ЕС импортировал 1,35 млн т (+71,4 г./г.) металлургического сырья российского происхождения на сумму €535,2 млн (+47,3% г./г.).

"Логистические расходы также существенно выросли: текущие ставки фрахта как минимум вдвое выше, чем до войны. Украина открыла морской экспортный коридор, но все порты функционируют, а судоходство не полностью безопасно на фоне военных рисков. Кроме того, "Укрзализныця" планирует в очередной раз повысить тарифы на перевозки - на 35-40% для грузов ГМК. Это не добавляет конкурентоспособности отечественным производителям", - отметили исследователи.



Углеродный пограничный налог в ЕС (CBAM) является еще одной большой угрозой: из-за его введения Украина до 2030 года может ежегодно терять $1,6 млрд от экспорта стали.

"Украинским компаниям срочно нужно инвестировать в сокращение углеродных выбросов, но они не могут этого делать, ведь текущим приоритетом является выживание. Украина надеется получить освобождение от требований по CBAM: действующий регламент содержит пункт о "форс-мажоре", который может применяться, учитывая разрушительное влияние войны. Но освобождение не может быть предоставлено автоматически - правительство Украины должно обратиться в Европейскую Комиссию, чтобы объяснить необходимость специального подхода в рамках CBAM для украинских экспортеров", - отмечается в исследовании.

Впрочем, Украина имеет все шансы в будущем стать основным поставщиком железной руды, пригодной для производства железа прямого восстановления (DRI), которое будет пользоваться высоким спросом в ЕС. Но общие капитальные затраты, необходимые для реализации уже объявленных проектов "зеленой" металлургии в Украине, составляют около $11 млрд.

Эти проекты будут реализовываться только при условии, что украинские компании получат доступ к европейским инструментам "зеленого" финансирования, аналогичные тем, которые получили европейские компании, резюмировали в Центре.

Как известно, в прошлом году металлургия принесла Украине 15,2% экспортных доходов ($6,4 млрд). Ключевыми товарами оставались железная руда ($2,8 млрд) и сталь ($2,4 млрд). Также ГМК обеспечил 18,3% общих капитальных инвестиций в украинскую промышленность в 2024 году. А крупнейшие металлургические компании отрасли (Метинвест, АрселорМиттал Кривой Рог, Интерпайп, DCH Steel, Ferrexpo) суммарно уплатили почти миллиард долларов налоговых платежей.