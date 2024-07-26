Главкому ВСУ Александру Сырскому – 59. Что известно о генерале и его боевом пути

Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому сегодня исполняется 59 лет. С начала войны на востоке Украины и уже во время полномасштабного вторжения РФ военачальник руководит наиболее сложными операциями Сил обороны.

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Биография генерала

Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в поселке Новинки (Владимирская область на тот момент советской России) в семье военнослужащего. В 70-х годах его отца перевели на службу в УССР, поэтому школу будущий главком окончил в Харькове.

Первое военное образование Сырский получил в Московском общевойсковом командном училище, однако впоследствии учился в Академии Вооруженных Сил Украины (оперативно-тактический уровень) и Национальном университете обороны (оперативно-стратегический уровень). Окончил эти заведения с отличием.

Начинал службу в звании командира взвода мотострелковой дивизии в городе Лубны Полтавской области, и до настоящего времени Александр Сырский прошел все ступени военной карьеры командующего.

В частности, командовал полком 6-й дивизии Нацгвардии в Чугуеве в 90-х, а в начале "нулевых" был командующим 72-й механизированной бригады ВСУ в Белой Церкви. В 2013 году занимал должность заместителя начальника Главного командного центра ВСУ, отвечал за сотрудничество с НАТО.

Фото: Сырский командовал парадом на 30-ю годовщину независимости (facebook.com/UkrainianLandForces)

В начале военного конфликта на востоке Украины в 2014 году Сырский возглавил штаб АТО, затем был назначен командующим Объединенным оперативным штабом ВСУ. С 2017-го – командующий АТО, которая впоследствии была переформатирована в Операцию объединенных сил (ООС).

В 2019-м Сырский стал командующим Сухопутными войсками ВСУ и на этом посту встретил полномасштабное вторжение РФ в Украину.

С февраля 2024 – Главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

Имеет воинское звание генерал-полковника с августа 2020-го. Награжден орденом "Золотая звезда" с присвоением звания Героя Украины в марте 2022 за успешную оборону Киевщины от российских войск.

Александр Сырский регулярно посещает передовые позиции защитников, чтобы на месте проанализировать тактику боя, определить проблемные вопросы и поддержать бойцов.

Фото: главком посетил передовые позиции Сил обороны на востоке (t.me/osirskiy)

О личной жизни Сырского немного информации. Известно, что он женат на Тамаре Харченко, которая работает в Государственной фискальной службе. У супругов двое сыновей – Александр и Антон.

Как рассказывал сам генерал в нескольких интервью, он очень мало спит. В редкие часы отдыха читает книги по истории и философии.

Военные операции под командованием Сырского

Военачальник имеет опыт боевых действий против войск российских оккупантов еще с 2014 года. В должности руководителя штаба АТО активно участвовал в одной из самых сложных для Украины на тот момент операции в Дебальцево Донецкой области. Был одним из командиров во время боев в Углегорске, селах Редкодуб и Логвиново.

Сформированная им группа "Барс" прикрывала выход украинских сил из Дебальцево. Тогда под командованием Сырского находились около 4,5 тыс. военных, которым противостояли до 20 тыс. боевиков.

"Для нас отход из Дебальцево был ключевым моментом, оттягивающим лучшие силы противника. После этих боев не было серьезных, масштабных попыток осуществить атаку. Противник понес тяжелые потери", – говорил генерал.

С первых дней полномасштабного вторжения России Александр Сырский находился в эпицентре боевых действий. В частности, он возглавлял оборону Киева в марте-апреле 2022 года. Под его командованием было создано два кольца обороны столицы: на внешних окрестностях и в черте города.

Также были разрушены мостовые переходы в Киевской области, взорвана дамба на реке Ирпень в Козаровичах, что привело к затоплению позиций российской армии и помешало наступлению врага на столицу.

Фото: Сырский командовал контрнаступлением на Харьковщине (t.me/osirskiy)

В сентябре 2022 Александр Сырский руководил контрнаступлением ВСУ в Харьковской области, в результате которого были освобождены сотни населенных пунктов. Главный акцент был сделан на быстрое продвижение вперед. Лишь в первый день ВСУ продвинулись на 18 км, удалось захватить большое количество российской техники. В ходе Слобожанской операции освободили такие крупные города, как Изюм, Балаклея, Купянск. Затем в Донецкой области вернулись под контроль Украины города Лиман, Святогорск.

На должности командующего Сухопутными войсками в зоне ответственности Сырского была оперативно-стратегическая группировка войск ВСУ "Хортица", в том числе командование оборонными операциями в Соледаре, Бахмуте, Авдеевке.

Сражение за Бахмут стало одним из самых изнурительных для украинских военных за время полномасштабного вторжения РФ.

Несмотря на то, что ВСУ не удалось удержать город, Сырский отмечал, что под Бахмутом "Украина обескровливала противника", и это не давало возможности россиянам продвинуться дальше в Донецкой области.

Бахмутская операция в конечном итоге подорвала боеспособность российской группировки войск ЧВК "Вагнера", а потери противника достигали десятков тысяч.

Назначение Главнокомандующим ВСУ

С 8 февраля 2024 Александр Сырский заменил на должности Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Этому предшествовало несколько месяцев напряженных дискуссий во власти и обществе.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя назначение Сырского, назвал его "наиболее опытным украинским командующим". Кадровую ротацию глава государства объяснил необходимостью "изменить подход" к управлению фронтом, ротациям военных, мобилизации и рекрутингу.

В свою очередь Александр Сырский в первом заявлении на новом посту отметил важность четкого и детального планирования действий всех органов военного управления, налаживания логистики для рационального и быстрого распределения вооружений. Также, по его мнению, основной задачей является постоянное усовершенствование методов ведения боевых действий и внедрение новых технических решений.

Фото: Сырский выступает за внедрение технологических инноваций в армии (t.me/osirskiy)

Одним из первых решений Александра Сырского как главкома ВСУ был выход украинских военных из Авдеевки.

Главнокомандующий отметил, что отвод войск из Авдеевки позволил избежать окружения и сохранить жизнь военных. Но негативную роль сыграло недостаточное количество боеприпасов для артиллерии, и именно это не позволило вести эффективную контрбатарейную борьбу. Однако по словам Сырского, во время боев за город российские войска понесли колоссальные потери (более 47 тысяч человек).

Через несколько дней после назначения новый главком отметил, что украинские военные перешли в новый этап ведения войны против РФ, целью которого является истощение противника. В то же время, по словам Сырского, цель Украины остается неизменной – выход на государственные границы.

В новом интервью The Guardian в июле 2024 генерал рассказал, что у Киева был план вернуть Крым спустя более 10 лет после того, как Путин незаконно его оккупировал.

"Действительно ли это было возможно? Это реально. Конечно, это большая военная тайна. Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы 1991 года. Мы должны победить, чтобы освободить наших граждан, которые находятся на оккупированных территориях и страдают", – отметил Александр Сырский.

Главком также заявил, что Украина победит в войне и он знает, как это сделать.

"Я знаю, как я должен это сделать. И я уверен, что мы это сделаем", – заверил он.

Подробнее о том, что рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский о мобилизации, соотношении сил на поле боя, потерях с обеих сторон, плане возвращения Крыма, победе Украины и выходе на границы 1991 года, можно узнать в отдельном материале.

При подготовке использовались: данные сайта Министерства обороны, Wikipedia, обращение президента Украины Владимира Зеленского, публикации АрмияInform, The Economist, интервью Сырского изданиям ZDF и The Guardian, Telegram-канал Александра Сырского.