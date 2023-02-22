Глава Верховного суда обвинил Смирнова в попытке срыва съезда для избрания ВСП. Тот отреагировал

Председатель Верховного суда Всеволод Князев заявил, что слова заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова об утвержденном Этическим советом списке кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия могли повредить судебной реформе в Украине. Смирнов ответил, что качество кандидатов подвергало сомнению не только он, но и антикоррупционные организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Князева в интервью hromadske .

Так, Князев имел в виду комментарий Смирнова от 13 ноября прошлого года, где тот сказал: "Если Этический совет, председателем которого является действующий судья ВС, избирает кандидатами в ВРП 16 человек, 7 из которых являются действующими судьями того же ВС, и это воспринимается обществом, тогда все в порядке” .

По словам Князева, такие высказывания негативно восприняло судейское сообщество. Более того, они могли стать причиной неизбрания новых членов ВРП на Съезде судей.

"Если наша евроинтеграционная задача была сформировать Высший совет правосудия, а один из руководителей ОП фактически критикует те этапы процесса, которые заложены в реформу ВСП, - демотивирует судей на участие в съезде, на избрание новых членов ВСП", - заявил председатель Верховного Суда.

Он также добавил, что, в конечном счете, это могло стать причиной провала формирования Высшего совета правосудия и невыполнения второго евроинтеграционного требования в перечне требований, которые направила Еврокомиссия. Такие действия глава ВС расценил "больше чем деструктивные".

Князев обратил внимание, что не все из семи судей ВС получили поддержку съезда судей и стали членами ВСП. Но решающим голосом в работе Этического совета, как отметил председатель Верховного суда, есть международные партнеры.

В свою очередь Андрей Смирнов нам в комментарии ответил, что работу Этического совета критиковали антикоррупционные организации, такие как "Центр противодействия коррупции" или DEJURE. Он же обратил внимание на ключевые моменты, через которые общество может ставить под сомнение работу Этического совета, говорит Смирнов.

"Очень досадно осознавать, что у нас разные понимания судебной реформы и евроинтеграции. Реформа движется и будет двигаться еще активнее. Подчеркну, что работа всех совещательных органов, в том числе и Этического совета, должна быть построена исключительно на доверии к этим органам", - сказал он. .

Заместитель главы ОП также подтвердил, что давал такой комментарий 13 ноября 2022-го и "более того, это же рассказывал послам "Большой семерки", которые интересовались результатами и эффективностью работы Этического совета".

"Также нельзя не заметить, что уже после решения Этического совета относительно кандидатов в ВСП самые активные общественные организации, причастные к экспертизе судебной реформы, публично ставили под сомнение качество кандидатов. Но уже есть как есть. Самосовершенствование не должно останавливаться. В целом съезд судей завершился, и судьи смогли избрать 8 членов ВСП", - резюмировал Смирнов.

Напомним, 9 ноября 2021 года был сформирован состав Этического совета, который должен устанавливать, отвечает ли кандидат на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели.

ВСП - коллегиальный и независимый орган судейского управления, состоящий из 21 члена. Десять из них выбираются на Съезде судей Украины среди действующих судей или судей в отставке.

По два члена избирают президент, Верховная рада, съезд адвокатов, всеукраинская конференция прокуроров и съезд представителей юридических вузов и научных учреждений. Также в состав ВСП входит председатель Верховного Суда.

Высший совет правосудия будет назначать членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), избираемых сроком на четыре года по результатам конкурса.

ВККС в свою очередь будет заниматься отбором новых и переаттестацией действующих судей. Закон предусматривает, что ВККС должен состоять из 16 членов, и восьмерых будут выбирать из судей или судей в отставке.