Глава Днепровской РГА отказался от закупки барабанов для укрытий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Днепровской РГА.

"Информирую общественность о проведенных закупках управлением образования Днепровского района. Хочу отметить, что средства из бюджета Киева и государства на приобретение барабанов не были потрачены. А также досрочно расторгнут договор на закупку музыкальных инструментов (барабанов разных диаметров) в количестве 306 штук", - сообщил Бабий.

Он также отметил, что инициировал создание комиссии, которая должна дать оценку целесообразности закупок барабанов, сковород и овощерезок для укрытий Днепровского района.

"Учитывая общественный резонанс и огласку в средствах массовой информации о закупке музыкальных инструментов (барабанов разных диаметров), овощерезок и сковородок управлением образования Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации, мною направлены соответствующие письма о проведении служебного расследования и создании комиссии…для проверки обоснованности и целесообразности данных закупок", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Днепровская РГА объявила конкурс на закупку более 300 барабанов на общую сумму почти 900 тысяч гривен для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог.

Также район закупил для укрытий две сковородки по 720 тыс. грн. каждая.

Также сообщалось, что правоохранительные органы проверяют злоупотребление средствами, выделенными бюджетом Киева райгосадминистрациям на обустройство бомбоубежищ, в размере 1,2 млрд грн.

К этому могут быть причастны главы РГА, которых назначает и увольняет президент. 9 из 10 глав РГА Киева - представители партии "Слуга народа".