Голосіївському стрілку оголосили підозру у замаху на поліцейського
Чоловіку, який 7 липня влаштував стрілянину в Києві, оголосили підозру у замаху на поліцейського. Загалом він поранив трьох осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Києва.
Повідомляється, що його дії кваліфікували як замах на вбивство працівника правоохоронного органу під час виконання і замах на вбивство ще двох осіб. На даний момент до Голосіївського районного суду направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Вчора вдень мешканець квартири на Голосіївському проспекті через зачинені двері вистрілив з мисливської рушниці в бік правоохоронців, які прибули на виклик, поранивши одного поліцейського, а також двох цивільних, які стояли поруч.
Патрульний отримав вогнепальне поранення лівої кисті з множинними переломами кісток, ще один потерпілий - вогнепальне поранення голови, шиї, грудної клітини і живота, третій - осколкові ушкодження правого плечового суглоба.
Чоловік відмовлявся відкрити двері, погрожував відкрити вогонь і спробував підпалити квартиру. Для його затримання залучили спецназ.
Як заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, за попередньою інформацією, рушниця не було зареєстрована.
Інцидент стався в ЖК Park Avenue, чоловік намагався захистити свою квартиру, яка нібито була незаконно продана.