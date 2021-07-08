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Голосіївському стрілку оголосили підозру у замаху на поліцейського

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Київ, Четвер 08 липня 2021 13:24
Голосіївському стрілку оголосили підозру у замаху на поліцейського Фото: спецоперація із затримання голоосіївського стрілка (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Чоловіку, який 7 липня влаштував стрілянину в Києві, оголосили підозру у замаху на поліцейського. Загалом він поранив трьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Києва.

Повідомляється, що його дії кваліфікували як замах на вбивство працівника правоохоронного органу під час виконання і замах на вбивство ще двох осіб. На даний момент до Голосіївського районного суду направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вчора вдень мешканець квартири на Голосіївському проспекті через зачинені двері вистрілив з мисливської рушниці в бік правоохоронців, які прибули на виклик, поранивши одного поліцейського, а також двох цивільних, які стояли поруч.

Патрульний отримав вогнепальне поранення лівої кисті з множинними переломами кісток, ще один потерпілий - вогнепальне поранення голови, шиї, грудної клітини і живота, третій - осколкові ушкодження правого плечового суглоба.

Чоловік відмовлявся відкрити двері, погрожував відкрити вогонь і спробував підпалити квартиру. Для його затримання залучили спецназ.

Як заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, за попередньою інформацією, рушниця не було зареєстрована.

Інцидент стався в ЖК Park Avenue, чоловік намагався захистити свою квартиру, яка нібито була незаконно продана.

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