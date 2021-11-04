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В "Голосі" попередили про ризик узурпації влади після прийняття закону про олігархів

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Київ, Четвер 04 листопада 2021 15:55
В "Голосі" попередили про ризик узурпації влади після прийняття закону про олігархів Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Закон про олігархів надасть додаткових повноважень президенту, що сприятиме узурпації влади в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Романа Костенка.

"Це не законопроект про боротьбу з олігархами, це більше законопроект про узурпацію влади і для того, щоб мати можливість впливати на деякі категорії людей. Треба йти іншим шляхом, щоб боротися з олігархами. У нас всі ці інституції є, вони вибудувані, просто треба вимагати від них професійної роботи", - заявив Костенко в ефірі телеканалу "Україна24".

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна рада ухвалила законопроект про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.

Закон до цього часу не підписаний через грубі порушення регламенту під час голосування.

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