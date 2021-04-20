"Голос" заручився підтримкою України від європейського партійного об'єднання у ПАРЄ, - Рудик
Партія "Голос" заручилась підтримкою України від Європейського партійного об‘єднання "Альянс лібералів і демократів за Європу" (ALDE), які висловили підтримку суверенітету та територіальній цілісності України та засудило кількість порушень режиму припинення вогню на Сході України.
Про це заявила лідер "Голосу" Кіра Рудик, передає сайт політсили.
"Тиждень тому я звернулася до наших європейських партнерів ALDE, щоб вони висловили свою позицію щодо ситуації на східних кордонах України. Ми дуже раді, що вони миттєво відреагували", - заявила Рудик.
Рудик наголошує, що у своїй заяві ALDE наголошує, що російське військове нарощування, агресивна риторика та дії повинні припинитися, у регіоні потрібна термінова деескалація, Росія повинна відновити прозорість та обмін інформацією про свою військову діяльність відповідно до стандартів ОБСЄ та дотримуватись законодавчих зобов’язань перед Радою Європи.
"А також йдеться про те, що важливо надати Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ повний та безперешкодний доступ до всіх територій, контрольованих сепаратистськими силами на Сході України. ALDE вкотре підтверджує свою неухильну підтримку України. І "Голос" вдячний за те, що маємо таких сильних і надійних партнерів", - резюмувала Рудик.
Нагадаємо, Альянс лібералів і демократів за Європу (ALDE) - об'єднання європейських партій, заснована в 1993 році, що включає ліберальні й ліберально-демократичні партії. ALDE налічує 70 партій із 45 країн Європи. Має політичні групи в Європейському парламенті, ПАРЄ та Парламентській асамблеї НАТО.
Партія "Голос" першою з парламентських партій України отримала повне членство у ALDE. Відповідне рішення прийняли представники ліберал-демократичних партій на засіданні Ради об'єднання 18 листопада 2020 року.