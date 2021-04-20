"Голос" заручився підтримкою України від європейського партійного об'єднання у ПАРЄ, - Рудик

Партія "Голос" заручилась підтримкою України від Європейського партійного об‘єднання "Альянс лібералів і демократів за Європу" (ALDE), які висловили підтримку суверенітету та територіальній цілісності України та засудило кількість порушень режиму припинення вогню на Сході України.

"Тиждень тому я звернулася до наших європейських партнерів ALDE, щоб вони висловили свою позицію щодо ситуації на східних кордонах України. Ми дуже раді, що вони миттєво відреагували", - заявила Рудик.

Рудик наголошує, що у своїй заяві ALDE наголошує, що російське військове нарощування, агресивна риторика та дії повинні припинитися, у регіоні потрібна термінова деескалація, Росія повинна відновити прозорість та обмін інформацією про свою військову діяльність відповідно до стандартів ОБСЄ та дотримуватись законодавчих зобов’язань перед Радою Європи.

"А також йдеться про те, що важливо надати Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ повний та безперешкодний доступ до всіх територій, контрольованих сепаратистськими силами на Сході України. ALDE вкотре підтверджує свою неухильну підтримку України. І "Голос" вдячний за те, що маємо таких сильних і надійних партнерів", - резюмувала Рудик.