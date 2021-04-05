"Голос" закликає провести закрите засідання ВР: викликають Шмигаля, Степанова та Хомчака

"За останній тиждень на COVID-19 захворіло понад 100 тисяч наших співгромадян. 2455 українців померло. Це - ще одна війна. Яка стала небезпечним випробуванням, як і війна на Сході. І війну з коронавірусом ми програємо. Останні рішення РНБО, що мають покращити організацію вакцинації, не містять реальних критеріїв ефективності цього плану", - заявила Рудик.

На її думку, провал боротьби з пандемією разом з загостренням на Сході - загроза життю та безпеці кожного українця та потенційна хвиля економічного падіння.

"Кабінет міністрів вже рік неспроможний організувати боротьбу з коронавірусом та підтримати економіку, МОЗ потонув у корупції та некомпетентності, а щодо війни на Сході - ми не знаємо реальної ситуації та готовності нашої країни до протидії агресору", - додає вона.

Парламент має взяти на себе відповідальність за майбутнє країни, за життя та здоров'я співгромадян. Країні потрібен конструктивний план дій, щоб ефективно відповісти на кожен із викликів, переконані в "Голосі".

"Потрібен план боротьби з COVID-19: організація масового тестування, економічна підтримка громадян, головне - закупівля вакцини і організація масового вакцинування. Україні потрібен план розвитку економіки. Україна має бути готовою до безпекових викликів. Ми вже звернулися з низкою депутатських запитів до МОЗ, Генерального штабу Збройних сил України та Кабінету міністрів, вимагаємо прозорості та підзвітності їхньої діяльності", - наголошує Рудик.

У звязку з цією ситуацією, партія "Голос" закликає провести позачергове закрите засідання Верховної ради, аби:

Заслухати детальну доповідь головнокомандувача Збройними силами України Руслана Хомчака в режимі закритого засідання Верховної ради щодо загострення на Сході. У рамках повноважень Верховної ради вжити невідкладних заходів з підтримки боєздатності збройних сил.

в режимі закритого засідання Верховної ради щодо загострення на Сході. У рамках повноважень Верховної ради вжити невідкладних заходів з підтримки боєздатності збройних сил. Заслухати доповідь прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про: завантаженість лікарняних місць в кожному регіоні України, забезпечення лікарень необхідним обладнанням, киснем, іншими лікувальними засобами; план створення нових лікарняних місць, закупівлі обладнання та забезпечення тестування; заходи подолання критичної нестачі лікарів та медичного персоналу для роботи з хворими на COVID-19; план дій уряду щодо подолання катастрофічної ситуації з закупівлею вакцин та проведенням масової вакцинації; план підтримки бізнесу та збереження робочих місць, щоб подолати загрозу бідності та економічного занепаду; причини провалу своєчасного інформування громадян щодо введення карантинних обмежень.

про: завантаженість лікарняних місць в кожному регіоні України, забезпечення лікарень необхідним обладнанням, киснем, іншими лікувальними засобами; план створення нових лікарняних місць, закупівлі обладнання та забезпечення тестування; заходи подолання критичної нестачі лікарів та медичного персоналу для роботи з хворими на COVID-19; план дій уряду щодо подолання катастрофічної ситуації з закупівлею вакцин та проведенням масової вакцинації; план підтримки бізнесу та збереження робочих місць, щоб подолати загрозу бідності та економічного занепаду; причини провалу своєчасного інформування громадян щодо введення карантинних обмежень. Розробити та прийняти із залученням всіх фракцій та депутатських груп, що підтримують конструктивну роботу: звернення до РНБО та Кабінету міністрів з вимогою вжити невідкладних заходів з організації адекватної роботи із закупівлі вакцини, інформування населення щодо необхідності вакцинації, організації вакцинації з визначенням конкретних строків та відповідальних за виконання; доручення Кабінету міністрів України розробити та впровадити програму захисту робочих місць українців, підтримки малого та середнього бізнесу, а також розробки механізмів стимулювання економічного зростання; пакет законопроектів щодо підтримки підприємців та збереження робочих місць під час пандемії - підприємці, діяльність яких обмежена через COVID-19, мають отримувати від держави підтримку, а не потерпати від перевірок податкової та інших регулюючих органів; пакет законопроектів щодо підтримки лікарів та медичних працівників - планом "Голосу" передбачено підвищення доплат для медичних працівників, що контактують з хворими на COVID-19.

"Ми закликаємо усіх колег у Верховній раді підтримати наш план дій та змусити уряд нарешті працювати ефективно. Тільки конструктивна та рішуча позиція Верховної ради може зараз допомогти Україні подолати цю кризу", - резюмувала Кіра Рудик.