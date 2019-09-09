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Голик: Україна поки втрачає доріг більше, чим вводить в експлуатацію

Новини » Інфраструктура    09.09.2019 - 10:35
Голик: Україна поки втрачає доріг більше, чим вводить в експлуатацію
Фото: Юрій Голик (з відкритих джерел)

В Україні ремонтують в десятки разів менше доріг, ніж треба, зазначив Голик

В Україні на даний момент доріг ремонтують більше, ніж було 5 років тому, але в десятки разів менше, ніж треба. Про це розповів керівник програми "Регіональний розвиток" Українського інституту майбутнього, радник колишнього голови Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Голик, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

Зокрема, за словами Голика, кількість введених в експлуатацію кілометрів доріг поки що не перевищує кількість ділянок, які втрачаються і перетворюються в непроїзні.

"Дороги є. Але не в потрібній кількості. Їх просто дуже мало. Їх більше, ніж було 5 років тому, але в десятки разів менше, ніж мало бути", - підкреслив він.

За словами Голика, реальне становище з дорогами в Україні потрібно оцінювати за графіком у двовимірній системі координат. Одна крива – кількість виведених з експлуатації кілометрів доріг, тобто кількість кілометрів доріг, які перетворюються в непроїзні. А друга крива – кількість кілометрів нових доріг, які вводяться в експлуатацію.

"Навіть з урахуванням цього року кількість кілометрів доріг, які втрачає країні, поки більша в рази, ніж кількість тих, що вводяться в експлуатацію. І поки ці дві криві не перетнуться і поки друга крива не піде вгору і не обжене першу, ми будемо їздити поганими дорогами", - додав Голик.

Нагадаємо, раніше Голик заявив про критичний стан мостів в Україні. На його думку, для виправлення цієї ситуації потрібен, в першу чергу, професійний менеджмент.

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