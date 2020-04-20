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Голик: траса Станиця Луганська - Сєвєродонецьк буде здана в рекордні терміни, як і обіцяв президент

Новини » Транспорт     20.04.2020 - 11:17
Голик: траса Станиця Луганська - Сєвєродонецьк буде здана в рекордні терміни, як і обіцяв президент
Фото: Юрій Голик (facebook.com)

В цей час ремонтні роботи йдуть в районі Станиці Луганської та Макарове

В Луганській області активно йдуть будівельні роботи на трасі Станиця Луганська - Сєвєродонецьк, за розпорядженням президента дорога буде відремонтована в максимально короткі терміни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Юрія Голика Facebook.

"Луганська область. Станиця Луганська - Сєвєродонецьк. Вже на двох ділянках цієї траси розпочаті роботи. Процес втілення обіцянки, даної президентом, перейшов у фазу фізичних робіт на цій трасі. До слова, роботи тут будуть завершені в рекордні терміни, що вже стало звичним", - написав Голик.

В цей час ремонтні роботи йдуть в районі Станиці Луганської та Макарове, на ділянці КПП "Червона Таловка" - Станиця Луганська – Луганськ.

Як повідомляє Голик, задіяні десятки одиниць техніки.

За його словами, президент Володимир Зеленський пообіцяв відремонтувати цю дорогу на відкритті реконструйованого моста через Сіверський Донець в Станиці Луганській у листопаді 2019 року.

Нагадаємо, проект стане частиною національної програми "Велике будівництво", згідно з якою протягом року збудують та відремонтують 6,5 тис. км доріг, сотні дитячих садків, шкіл і лікарень. Сьогодні дорожні роботи ведуться на 150 об'єктах у 22 областях України.

Раніше Юрій Голік повідомляв, що в Полтавській області почали будувати перший в країні бетонний автобан.

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Новини України СєвєродонецькдорогиЮрій Голик
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