Голик: у Хмельницькій області буде побудовано понад 200 км доріг у 2020 році

Фото: Юрій Голик (facebook.com)

Зокрема, за його словами, проходить капітальний і поточний середній ремонт на трасі Житомир - Чернівці

В рамках "Великого будівництва" президента у Хмельницькій області буде збудовано та відремонтовано 208,8 км доріг державного значення до 2020 року. Роботи "Укравтодором" зараз виконуються на чотирьох дорогах, ще по одному об'єкту проходять тендерні процедури.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

Зокрема, за його словами, проходить капітальний і поточний середній ремонт на трасі Н-03 Житомир - Чернівці.

"Загальна протяжність дороги в межах області 198,3 км. Всього планується оновити 40,1 км", - пише Голик.

Також роботи на восьми ділянках силами чотирьох підрядних організацій здійснюються на дорозі міжнародного значення М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький – Знам'янка. Тут, за словами Голика, у 2020 році буде оновлено 56 км дороги, загальна протяжність якої в межах області становить 140,7 км.

Крім того, на трасі Т-06-12 Новоград-Волинський - Полонне - Старокостянтинів вже розпочався капітальний ремонт ділянки довжиною 2,38 км.

Ведеться також будівництво обходу р. Дунаївці. Протяжність обходу складе понад 3 км, протягом яких будуть побудовані дві кільцеві розв'язки.

"А на трасі Р-48 Кам'янець-Подільський - Сатанів - Війтівці - Білогір'я - планується відремонтувати 30 км на суму 240 млн грн. Вже розпочато проведення тендерних процедур", - резюмує Голик.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що всі об'єкти інфраструктури України були нанесені на онлайн-карту, що дозволяє оцінити поточний стан всієї інфраструктури і планувати її подальше раціональне використання і розвиток.

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Автор: РБК-Україна