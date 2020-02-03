Голик: у лютому буде здана школа в Вишневому, в березні - в Українці

Фото: Юрий Голік (facebook.com)

Радник прем'єра Юрій Голик розповів про прогрес у програмиі "Велике будівництво"

В рамках програми "Велике будівництво" вже в лютому введуть в експлуатацію дві школи в Київській області - в Вишневому таУкраїнці. Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник прем'єр-міністра України Юрій Голік.

"Сьогодні разом з головою Київської ОДА Олексієм Чернишовим на власні очі переконалися, що до відкриття школи у Вишневомузалишилося пару тижнів. У старому корпусі школи, розрахованому спочатку на 350 осіб, у дві зміни навчається в три рази більше дітей. Новий корпус школи тут був потрібен давно. Його почали будувати в 2006-му році. У 2013-му припинили. У 2017-му відновили. У 2020-му нарешті новий корпус буде відкритий", - зазначив радник прем'єр-міністра.

Голик також опублікував відео, в якому показано як зараз виглядає раніше сумнозвісний довгобуд.

"Школа в Українці також практично готова до введення в експлуатацію. Її відкриття за планом 15 березня", - написав Голік.

Як повідомлялося, всього протягом року за програмою «Велика Будівництво» планується будівництво 100 нових шкіл, 100 дитячих садків та 100 стадіонів. Крім об'єктів інфраструктури для дітей, програма включає в себе також масштабне дорожнє будівництво. У 2020 році має бути капітально відремонтовано близько 6 500 км доріг різного класу.