Голик: ДніпрОДА створила новий освітній простір у Магдалинівській школі

Фото: школа у Магдалинівці (Facebook, Юрій Голик)

Завершено другий етап масштабної реконструкції опорної школи в Магдалинівці

В смт Магдалинівка Дніпропетровської області зусиллями облдержадміністрації під керівництвом Валентина Резніченка завершено другий етап масштабної реконструкції опорної школи. Про це заявив радник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Створити для дітей Дніпропетровської області сучасний освітній простір – таке завдання поставив президент України Петро Порошенко. По всій області Дніпропетровська ОДА проводить реконструкції понад 30 основних і опорних шкіл. У Магдалинівській школі, якій вже 40 років, вже привели в порядок всі навчальні класи. Там навчається близько 700 дітей. Це жителі Магдалинівки і 5 сусідніх сіл", – сказав Голик.

Фото: Юрій Голик

Згідно з концепцією Дніпропетровської ОДА, всі реконструйовані школи, як і Магдалинівська, отримують нові меблі, інтерактивні дошки, ігровий простір, бук-кроссінг. Крім того, враховуються потреби особливих дітей з обмеженими фізичними можливостями – впроваджується інклюзивна освіта, будуються підйомники для дітей на інвалідних візках та безбар'єрний вхід до школи.

Фото: Магдалинівська школа до і після реконструкції

Тепер у Магдалинівській школі на перерві діти можуть проводити час в просторій ігровий. Всюди встановлені яскраві зручні пуфи, а також дитячий сухий басейн, наповнений кульками.

На першому поверсі для першокласників облаштували затишну кімнату відпочинку. Малюки, які проводять в школі час до вечора, можуть вдень поспати.

Голик зазначив, що школа отримала сучасну їдальню з яскраво-помаранчевими стінами, нової посудом і кухонним обладнанням. "Встановлені сушарки для рук на вході в їдальню. Тому що це нормально", - вважає Голик.

Фото: кухня школи до і після реконструкції

Також школа отримала оновлені актовий зал і бібліотеку. За словами Голика, дуже скоро в актовому залі буде встановлений підйомник на сцену для дітей з особливими потребами.

Тривають роботи в спортзалі. Ремонтники закінчують стелю, готують стіни під фарбування. Скоро почнуть стелити професійний безпечний лінолеум. Навесні продовжаться фасадні роботи та розпочнеться реконструкція шкільного стадіону. Потім підрядники приведуть в порядок територію, діти отримають затишний внутрішній дворик.

"Ця школа, як і сотні інших, була сіра, а стала кольоровою. Такими будуть усі навчальні заклади області. Після завершення реконструкції опорних шкіл ми візьмемося за всі інші. Я не знаю, як складеться життя кожної дитини з цієї школи, але я розумію, що нічому хорошому в умовах, які у них були рік тому, вчитися було неможливо. На щастя, у цієї школи другий день народження. Спасибі всім платникам податків Дніпропетровської області. Все, що ми будуємо, - це сплачені вами податки і децентралізація", – сказав Голик.