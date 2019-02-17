Річницю Широкинської наступальної операції відзначили у Києві

Фото: акція в Києві (facebook.com/ndrugua)

Широкинська операція проводилася з 10 по 15 лютого 2015 року

У Києві вчора, 16 лютого 2019 року, відзначили четверту річницю Широкинської наступальної операції. До заходу долучилися ветерани російсько-української війни і патріоти, які побажали вшанувати героїв цих боїв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

Як повідомляється, в рамках зазначеної операції, в лютому 2015 року, бійці полку "Азов" звільнили п'ять населених пунктів Донецької області, змінивши лінію фронту і захистивши від обстрілу місто Маріуполь. Цей наступ є прикладом стійкості і професіоналізму начальницького складу "азовців" і став одним з переломних моментів у війні на сході України.

Наголошується, що вшанування героїв почалося на Софійській площі. Саме звідти в 2014 році, присягнувши на вірність Україні, вирушали на війну з окупантом перші наші добровольці. Вчора ці воїни зібралися разом, щоб згадати полеглих у боях побратимів і поділитися непростими спогадами.

Свій траур за загиблими висловив колишній командувач Широкинської операції і нинішній керівних "Національних дружин" Ігор Михайленко. Потім гості заходу були запрошені відвідати культурно-мистецьку платформу "Патріот", де відбулася фотовиставка та показ відеороликів про жахливі події тих боїв.

"Широкинська операція, що тривала з 10 по 15 лютого 2015 року, залишається найбільш успішним наступом українських вояків у зоні ООС за останні 4 роки. Цей подвиг заслуговує того, щоб його пам'ятали", - йдеться в повідомленні.