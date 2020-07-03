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За рік митні і податкові надходження впали на третину

Новини » Фінанси     03.07.2020 - 13:45
За рік митні і податкові надходження впали на третину
Фото: гроші (РБК-Україна)

Якщо порівнювати з попереднім планом, недовиконання по податкової склало майже 14%

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про перевиконання плану по надходженнях до державного бюджету за червень. За його словами, податкова виконала розпис Мінфіну на 105%, а митниця - на 100%.

Про це сам міністр заявив під час брифінгу в четвер, 2 липня.

У той же час, і податкова, і митниця зібрали менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Так, якщо порівнювати зі старим планом, недовиконання по податкової склало майже 14%: 26,7 млрд грн при плані 31 млрд грн. По митниці - більше 28% (21,7 при плані 30,2 млрд грн.).

Нагадаємо, раніше Сергій Марченко заявив, що головам митної і податкової служб поставлено завдання забезпечити надходження до бюджету як мінімум на 10% вище планового показника - інакше вони будуть звільнені.

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Автор: РБК-Україна

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