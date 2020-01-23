Гнатенко: завод для відходів в Донецькій обл. зашкодить культурній спадщині та екології

Фото: Валерій Гнатенко (прес-служба партії)

Нардеп звернувся до прем'єра з проханням не допустити будівництво цього заводу

Уряд України закликають не допустити будівництва заводу для знешкодження відходів біологічного походження на території Новодмитровского сільської ради Костянтинівського району Донецької області, так як воно може шкодити не лише екології, але й культурної спадщини регіону. Про це йдеться у депутатському запиті представника фракції "Опозиційна платформа - За життя" Валерія Гнатенка до прем'єр-міністра України Олексію Гончаруку, передає РБК-Україна.

"Громадськість не сприймає подібних ініціатив і тому просить переглянути рішення про будівництво заводу для знешкодження відходів біологічного походження. Жителі стурбовані факторами ризику, які можуть виникнути під час будівництва, а воно почнеться вже в березні цього року, та подальшої експлуатації підприємства", - повідомив парламентарій.

За його словами, жителі Костянтинівки і селища Новодмитрівка категорично проти будівництва заводу, зокрема, із-за різкого погіршення екологічної ситуації. Інша причина - знищення об'єкта культурної спадщини.

"На території Братської могили мирних громадян в період з 29 жовтня 1941 року по 6 вересня 1943 року під час окупації міста німцями було поховано понад 5000 осіб, серед яких майже 3000 євреїв", – додав народний депутат.

За словами Валерія Гнатенка, жителі Костянтинівки і Новодмитровки створили ініціативну групу для недопущення будівництва заводу і підготували звернення до центральних ЗМІ.

"Громада підготувала лист-звернення в посольство Ізраїлю в Україні. У ньому зазначено про спроби знищення місця вічного спокою представників єврейського народу, які були вбиті фашистськими окупантами під час Другої світової війни, і наміри забудовників знехтувати історичною пам'яттю. У разі якщо забудовник не перегляне своє рішення про будівництво, громада та ініціативна група будуть змушені перекрити автомобільну трасу державного значення і зробити інші кроки протесту", - зазначив Гнатенко, додаючи, що тому він вирішив звернутися до прем'єр-міністра Олексію Гончаруку із запитом.