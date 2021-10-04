Глобальний збій соцмереж: акції IT-компаній падають
Фото: акції IT-компаній падають через збій в роботі соцмереж та додатків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Глобальний збій в роботі соціальних мереж й месенджерів - згубно вплинув на акції провідних IT-компаній світу. Вартість цінних паперів Twitter впала найбільше.
Подробиці - в матеріалі РБК-Україна.
Згідно з даними NASDAQ - американського позабіржового ринку, що спеціалізується на акціях IT-компаній, масовий збій негативно вплинув на акції:
- Twitter - акції впали на 6,4%;
Фото: падіння акції Twitter (nasdaq.com)
- Alphabet (компанія, якій належить Google) - акції впали 2,5%;
Фото: падіння акції Alphabet (nasdaq.com)
- Amazon - акції впали на 2,8%;
Фото: падіння акції Amazon (nasdaq.com)
- Facebook - акції впали на 5,7%;
Фото: падіння акції Facebook (nasdaq.com)
- Netflix - акції впали на 2,3%;
Фото: падіння акції Netflix(nasdaq.com)
- Apple - акції впали на 2,8%.
Фото: падіння акції Apple (nasdaq.com)