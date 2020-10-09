Голови МЗС Азербайджану та Вірменії проведуть переговори в Росії

Фото: прапори Вірменії, Росії та Азербайджану (tvc.ru)

Сьогодні, 9 жовтня, Росія запросила голів МЗС Вірменії та Азербайджану в Москву для консультації щодо ситуації в Нагірному Карабасі. Зокрема, будуть обговорюватися питання обміну полоненими й тілами загиблих в ході бойових дій.

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

"Після серії телефонних переговорів з президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим і прем'єр-міністром Республіки Вірменія Ніколом Пашиняном президент Російської Федерації звертається із закликом припинити бойові дії, що ведуться в зоні нагірно-карабаського конфлікту, з гуманітарних міркувань", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, відтоді там тривають активні бойові дії між Азербайджаном і Вірменією. Обидві сторони повідомляють про вбитих і поранених, в тому числі серед цивільного населення.

Також РБК-Україна повідомляло, що напередодні міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов відвідав Женеву і зустрівся зі співголовами Мінської групи ОБСЄ.

Крім того, раніше глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан повідомив, що переговори щодо Нагірного Карабаху 8 жовтня відбудуться в Женеві, а 12 жовтня - в Москві.

Також президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що повернеться за стіл переговорів з Вірменією, коли закінчиться фаза військового протистояння.