Голову Київської ради арбітражних керуючих звинувачують у порушенні статуту організації

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Через порушення етичних стандартів членами НААУ, під загрозою опинилася і реформа сфери банкрутства

Порушення етичних стандартів арбітражними керуючими може відкинути реформу галузі у минуле, відклавши на невизначений термін старт реального самоврядування і незалежність від Міністерства юстиції. Зокрема, мова йде про порушення статуту головою Київської ради НААУ.

Про це йдеться в статті на сайті "Дзеркало тижня".

Зазначається, що наприкінці серпня голова Київської ради НААУ Сергій Боярчуков оприлюднив деталі справи про банкрутство одного з підприємств, звинувативши свою колегу - Світлану Дьоміну - у недобросовісній роботі. Дьоміна у відповідь розкритикувала Боярчукова за порушення Кодексу етики.

Як пише видання, Боярчукова звинувачують у порушенні статуту організації, Кодексу етики та стандартів професії, а також - розголошенні конфіденційної інформації.

Крім того, з'ясувалося, що юридична фірма Боярчукова нібито представляє інтереси одного з кредиторів збанкрутілого підприємства, тому може мати місце і конфлікт інтересів.

На думку експерта з питань банкрутства Ігоря Ніколаєва, подібні випадки повинні стати щепленням для створення імунітету від їх повторення.

"Якщо завтра виявиться, що професія не здатна вирішувати свої проблеми, то ні про яке делегування повноважень не може бути й мови. І доля асоціації буде вирішена - виродження до статусу звичайної громадської організації, яких тисячі", - переконаний експерт.

Своєю чергою, заступник голови Національної асоціації арбітражних керуючих Олександр Бондарчук зазначив, що передчасно робити далекосяжні висновки про здібності АУ до самоврядування за поодиноким випадкам, однак ігнорувати їх теж не можна.

"Це співтовариство професіоналів своєї справи, і будь-які спроби використовувати Асоціацію як інструмент приватної боротьби - неприпустимі. На одному з найближчих засідань Ради НААУ ми розглянемо це питання", - додав Бондарчук.

Нагадаємо, Національна асоціація арбітражних керуючих України та її регіональні асоціації були створені в ході реформи сфери банкрутства.

На цей час в Україні зареєстровано близько 1,5 тис. арбітражних керуючих, з яких активних працюючих - близько 700.

Планувалося, що асоціація стане правонаступником Мін'юсту щодо регулювання діяльності арбітражних керуючих.

Кодекс України за процедурами банкрутства набув чинності в жовтні 2019 року. Серед новацій документа були і значні зміни в регулюванні діяльності арбітражних керуючих.