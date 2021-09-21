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Головний конкурент Google представив електричну вантажівку з автопілотом

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Вівторок 21 вересня 2021 09:15
Головний конкурент Google представив електричну вантажівку з автопілотом Нова електрична вантажівка від технологічного гіганта Baidu (Фото: facebook.com/Baiduers)
Автор: Константин Широкун

Компанія Baidu, творець найбільшого в Китаї пошуковика, анонсувала автономний вантажний електромобіль з електричною трансмісією. У нього автопілот і дальність ходу 300 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережі Baidu.

Компанія Baidu націлилася підкорити світовий ринок вантажних перевезень зі своїм новим електричним вантажним електромобілем. Знаменитий самонавчальний штучний інтелект Baidu і платформа для навчання автономного водіння Apollo стануть родзинкою майбутнього вантажівки.

Головний конкурент Google представив електричну вантажівку з автопілотомСпільне підприємство DeepWay, створене Baidu і Lionbridge у 2020 році, має освоїти випуск розумних вантажівок. Їх перша спільна модель презентована під брендом Xingtu.

Вантажівку оснастили потужним процесором продуктивністю понад 500 тераоперацій в секунду. Він розроблений для підтримки автопілота третього рівня з можливістю оновлення до четвертого рівня. Xingtu також оснащений десятком камер, трьома лідарами й декількома радарами.

Головний конкурент Google представив електричну вантажівку з автопілотомDeepWay оснастив свою вантажівку акумуляторною батареєю ємністю 450 кВт•год.Заявлено, що новинка зможе проїжджати до 300 км на одній зарядці із загальною вагою машини в 49 тонн. Батарея знімна, її можна замінити на нову всього за шість хвилин. А для повної зарядки акумулятора, що сів потрібно близько 60 хвилин.

Головний конкурент Google представив електричну вантажівку з автопілотомНова автономна вантажівка отримала місткий спальник, також у розпорядженні водія інформаційно-розважальна система з сенсорним екраном у всю ширину передньої панелі.

У планах DeepWay налагодити серійне виробництво Xingtu в найближчі три роки. Про ціну і точні технічні характеристики буде повідомлено пізніше.

Smart, New Energy, Heavy-Duty Freight Unveiled Introducing the Baidu Apollo-Powered Xingtu

Baidu-backed DeepWay unveiled Xingtu, a smart heavy-duty truck powered by Baidu Apollo’s #AD tech. Designed to enable L3 and soon L4 autonomous driving on high-speed freight routes, it marks Baidu’s entry into the USD multi-trillion global freight market. https://prn.to/3tRW4VM

Posted by Baidu Inc. on Friday, September 17, 2021

Раніше ми писали, що Британський електричний байк WMC націлився на швидкість 400 км / год. Мотоцикл з 800-вольтовою бортовою мережею оснащений електродвигуном потужністю 335 к. с.

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