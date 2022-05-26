ru ua
Чт, 26 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Головні зусилля окупанти зосередили на взятті Сєвєродонецька, - Генштаб ЗСУ

Новость на русском →
Київ, Четвер 26 травня 2022 07:38
Головні зусилля окупанти зосередили на взятті Сєвєродонецька, - Генштаб ЗСУ Російські окупанти в Україні (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

На Донецькому напрямку головні зусилля військ РФ зосереджені на взятті під повний контроль Сєвєродонецька, також окупанти намагаються поліпшити тактичне положення поблизу Авдіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також противник вів штурмові дії в напрямку Устинівки, але успіху не мав. Війська РФ активно застосовують засоби радіоелектронної боротьби. Також для придушення позицій підрозділів ЗСУ окупантами задіяні артилерія і штурмова авіація. В результаті обстрілів також істотні пошкодження наносяться і цивільній інфраструктурі регіону.

Нагадаємо, що українські військові зі складу угруповання Об'єднаних сил за 25 травня відбили 10 атак ворога. В ході боїв було знищено чотири танки, дві артилерійські системи і кілька бронемашин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Сєвєродонецьк Донбас Війська РФ
NEWS
Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі
Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі
DAILY
Карта війни. Де йдуть ключові бої і чи є загроза атаки на північ України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Карта війни. Де йдуть ключові бої і чи є загроза атаки на північ України