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Голова "Укравтодору" назвав можливі додаткові джерела фінансування для будівництва доріг

Новость на русском → Київ, Четвер 15 квітня 2021 15:39
Голова "Укравтодору" назвав можливі додаткові джерела фінансування для будівництва доріг Фото: Олександр Кубраков (facebook.com/Ukravtodor)
Автор: РБК-Україна

Команда президентської програми "Велике будівництво" активно працює над залученням додаткового фінансування для оновлення українських доріг, у тому числі на зовнішніх ринках.

Про це розповів голова "Укравтодору" Олександр Кубраков, виступаючи на онлайн-форумі Ukrainian Transport Infrastructure Week.

Серед інструментів залучення додаткового фінансування для Дорожнього фонду він назвав: збільшення акцизу на автомобільний газ; запуск системи толінгу в Україні; детінізацію ринку пального.

"Сумарно ці заходи можуть збільшити надходження до Дорожнього фонду на третину. Це пришвидшить процес відновлення основної мережі доріг. Своєю чергою, ці кошти повернуться додатковим зростанням ВВП", - заявив Кубраков.

Зі свого боку, керівник транспортних проєктів ЄБРР Андрій Цокол назвав "Укравтодор" ключовим партнером банку в Україні і нагадав, що установа профінансувала 5 проектів, які були реалізовані у сфері Дорожнього будівництва, загальною вартістю 1,3 мільярда євро.

Нова угода з ЄБРР, підписана у 2020 році, передбачає реконструкцію майже 300 км траси М-05 Київ - Одеса, будівництво Північного обходу Львова та втілення чотирьох реформ у дорожній галузі.

Ключова реформа спрямована на попередження корупційних ризиків. В агентстві вже працюють консультанти ЄБРР, які вивчають та аналізують наявні в Укравтодорі закупівельні та управлінські процеси з точки зору попередження корупції.

На основі їх звіту до липня цього року планується фіналізувати та затвердити План антикорупційних заходів.

До 2023 року консультант супроводжуватиме імплементацію плану в "Укравтодорі" та його підрозділах. Далі досвід співпраці з Укравтодором буде розширений на інші урядові інституції в Україні, зазначив Андрій Цокол.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко раніше повідомив, що у планах "Великого будівництва" - оновити до кінця 2023 року всю мережу загальнодержавних доріг (трас між великими містами), за які відповідає Укравтодор. Загалом це понад 20 тисяч кілометрів.

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Новини України Фінанси Укравтодор Олександр Кубраков дороги
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