Глава Пентагону прибув в Україну

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до України в рамках робочого візиту до Європи. Його літак вже приземлився в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Пентагону на сторінці в Twitter.

"Приземлився в Києві. Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичних устремлінь України - і висловити нашу прихильність зміцненню здатності України стримувати подальшу агресію Росії", - написав він.

Очікується, що в Україні глава Пентагону зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Андрієм Тараном. В ході зустрічі Остін підтвердить незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.