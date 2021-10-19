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Глава Пентагону прибув в Україну

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Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 11:07
Глава Пентагону прибув в Україну Фото: глава Пентагону США Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до України в рамках робочого візиту до Європи. Його літак вже приземлився в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Пентагону на сторінці в Twitter.

"Приземлився в Києві. Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичних устремлінь України - і висловити нашу прихильність зміцненню здатності України стримувати подальшу агресію Росії", - написав він.

Очікується, що в Україні глава Пентагону зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Андрієм Тараном. В ході зустрічі Остін підтвердить незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

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