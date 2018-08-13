Голова Одеської ОДА запропонував план боротьби з "екологічною мафією" в портах

За словами Степанова, корупцію у морських портах України можна викорінити за кілька тижнів

Корупцію в морських портах України можна викорінити буквально за кілька тижнів, якщо Кабінет міністрів прийме ряд невідкладних заходів. Про це йдеться в листі голови Одеської облдержадміністрації Максима Степанова до міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака, повідомляє прес-служба Степанова.

Так, Степанов розробив і направив Семераку свої пропозиції по боротьбі з корупцією в морських портах.

"Щоб назавжди забути про "экохабарництво" і корупцію в портах, вистачить декількох тижнів. Для цього не потрібно чекати дива - досить простих кроків. Сподіваюся на підтримку і особисто міністра, і Кабміну в цілому", - написав Степанов.

У своєму листі глава Одеської ОДА пропонує розробити прозорий механізм, на підставі якого Держекоінспекція буде перебувати в акваторіях морських портів і взаємодіяти з їх адміністраціями. На його думку, ці норми повинні базуватися на міжнародних стандартах.

Також Степанов запропонував залучати незалежні акредитовані лабораторії на проведення всіх екологічних досліджень на судах. При цьому, самі представники бізнесу зможуть вибирати лабораторії з переліку акредитованих установ на свій розсуд.

Крім того, голова Одеської ОДА впевнений в необхідності заборонити інспекторам вимагати від судновласників виплату компенсацій негайно і готівкою. Україна повинна визнати гарантії покриття екологічних порушень міжнародними клубами, взаємного страхування P&I Clubs.

У листі Степанов наполягає на необхідності ліквідації Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря. Він пропонує передати її функції Державної екологічної інспекції в Одеській області.

Після численних скарг від бізнесменів, портовиків і судновласників на неправомірні та корупційні дії Держекоінспекції Чорного моря у портах Одеської області, Степанов звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням перевірити дії інспекторів і ліквідувати цю структуру.