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Наглядові ради держпідприємств не виконуватимуть незаконні вказівки "зверху", - Гвоздій

Новини » Економіка     31.01.2020 - 13:16
Наглядові ради держпідприємств не виконуватимуть незаконні вказівки "зверху", - Гвоздій
Фото: Валентин Гвоздій (прес-служба)

Голова наглядової ради "Укргідроенерго" порівняв дії Кабміну з методами управління держмайном часів СРСР

Кабінет міністрів України намагається закрити дефіцит державного бюджету постфактум, вимагаючи додаткові відрахування коштів з прибутку стратегічних державних підприємств. Про це заявив голова наглядової ради "Укргідроенерго" Валентин Гвоздій, передає УНИАН.

"Зараз ситуація така, що величезний дефіцит державного бюджету Кабмін намагається закрити, так би мовити, постфактум. Джерелом заповнення цієї дефіциту, за планами уряду, повинні стати додаткові відрахування коштів з прибутку стратегічних державних підприємств, таких як "Укрзалізниця", "Укргідроенерго", "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" за 2018 рік. Ці компанії вже перерахували 30% від прибутку за вказаний період. І тим не менш, Кабмін приймає рішення, за яким держкомпанії повинні перерахувати додатково ще 60% від свого прибутку, що в цілому становить 90%", - пише Гвоздій.

На його думку, якщо б акціонер цих підприємств (держава) звернувся, наприклад, до однієї з Наглядових рад для надання рекомендацій, то члени цієї ради не пішли б на прийняття подібних рішень.

"Адже такі дії є прямим перевищенням повноважень одного з суб'єктів господарювання, за що, між іншим, передбачена кримінальна відповідальність. Такий підхід Кабміну нагадує методи управління держмайном часів СРСР, коли управлінські рішення приймалися за вказівкою "згори", без урахування інтересів, планів розвитку і поточних показників діяльності підприємства", - додає голова наглядової ради підприємства.

Гвоздій зазначає, що на сьогоднішній день існує нова реальність корпоративного управління, в якій кожен із залучених суб'єктів є відповідальним перед законом.

"Якщо я, як голова Наглядової ради, отримаю якісь вказівки незаконного характеру – виконувати їх я не буду. Тому що я несу відповідальність перед законом", - підсумував Гвоздій.

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