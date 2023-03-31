Глава МИД призвал правительство Британии отказать в визах теннисистам из РФ и Беларуси

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал правительство Великобритании отказать в визах российским и белорусским теннисистам, допущенным к Уимблдонскому турниру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра.

"Решение Уимблдона разрешить российским и белорусским игрокам аморально. Прекратила ли Россия свою агрессию или зверства? Нет, просто Уимблдон решил пойти навстречу двум соучастникам преступления. Я призываю правительство Великобритании отказать их игрокам в визах", - написал Кулеба.

Напомним,организаторы Уимблдонского турнира решили снять дисквалификацию с игроков, представляющих Россию и Беларусь. Они смогут сыграть на турнире "Большого шлема" в нейтральном статусе. В прошлом году российские и белорусские теннисисты не были допущены к соревнованиям из-за агрессии РФ против Украины.

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