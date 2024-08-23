Глава МИД Индии заявил о возобновлении торгово-экономических отношений с Украиной
Украина и Индия сосредоточатся на возобновлении совместных торгово-экономических отношений, которые в последнее время пошли на убыль.
Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Asian News International.
По его словам, в ходе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой они обсудили двусторонние отношения страны. В частности, о торговле, экономических вопросах, обороне, фармацевтике, сельском хозяйстве, образовании.
"Было очень много вопросов... Лидеры также поручили Межправительственной комиссии, сопредседателями которой мы с министром Кулебой есть, сосредоточиться на восстановлении наших торгово-экономических отношений, которые в последнее время пошли на спад. И мы, безусловно, с нетерпением ждем скорейшего заседания этого органа, безусловно, до конца этого года", - рассказал Джайшанкар.
Торгово-экономические отношения между Украиной и Индией
Торгово-экономические отношения между Украиной и Индией имеют длительную историю и охватывают разные отрасли. Индия является одним из ключевых торговых партнеров Украины в Азии. Основными направлениями украинского экспорта в Индию являются агропромышленные товары, в частности, зерновые культуры и масла, удовлетворяющие значительную часть индийского рынка пищевых продуктов. Также Украина экспортирует в Индию металлопродукцию и машиностроительную продукцию.
Импорт из Индии в Украину включает фармацевтические продукты, химическое сырье и текстиль. Кроме того, обе страны заинтересованы в общих инвестициях в технологии, медицину и образование, что способствует укреплению связей между ними.
Война в Украине внесла определенные коррективы в эти отношения, однако обе стороны стремятся к их восстановлению и дальнейшему развитию. Индия выразила готовность продолжать торговое сотрудничество и наращивать взаимные инвестиции. Это будет способствовать не только стабилизации экономических показателей, но и укреплению стратегического партнерства между странами на международной арене.
Визит Моди в Киев
В пятницу, 23 августа, в Киев приехал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину.
Во время посещения Киева Моди встретился с индийским сообществом с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Детальнее о том, почему премьер Индии приехал в Украину и как это повлияет на войну - в материале РБК-Украина.
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