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Глава МИД Индии заявил о возобновлении торгово-экономических отношений с Украиной

Пятница 23 августа 2024 15:40
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Глава МИД Индии заявил о возобновлении торгово-экономических отношений с Украиной Фото: министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина и Индия сосредоточатся на возобновлении совместных торгово-экономических отношений, которые в последнее время пошли на убыль.

Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Asian News International.

По его словам, в ходе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой они обсудили двусторонние отношения страны. В частности, о торговле, экономических вопросах, обороне, фармацевтике, сельском хозяйстве, образовании.

"Было очень много вопросов... Лидеры также поручили Межправительственной комиссии, сопредседателями которой мы с министром Кулебой есть, сосредоточиться на восстановлении наших торгово-экономических отношений, которые в последнее время пошли на спад. И мы, безусловно, с нетерпением ждем скорейшего заседания этого органа, безусловно, до конца этого года", - рассказал Джайшанкар.

Торгово-экономические отношения между Украиной и Индией

Торгово-экономические отношения между Украиной и Индией имеют длительную историю и охватывают разные отрасли. Индия является одним из ключевых торговых партнеров Украины в Азии. Основными направлениями украинского экспорта в Индию являются агропромышленные товары, в частности, зерновые культуры и масла, удовлетворяющие значительную часть индийского рынка пищевых продуктов. Также Украина экспортирует в Индию металлопродукцию и машиностроительную продукцию.

Импорт из Индии в Украину включает фармацевтические продукты, химическое сырье и текстиль. Кроме того, обе страны заинтересованы в общих инвестициях в технологии, медицину и образование, что способствует укреплению связей между ними.

Война в Украине внесла определенные коррективы в эти отношения, однако обе стороны стремятся к их восстановлению и дальнейшему развитию. Индия выразила готовность продолжать торговое сотрудничество и наращивать взаимные инвестиции. Это будет способствовать не только стабилизации экономических показателей, но и укреплению стратегического партнерства между странами на международной арене.

Визит Моди в Киев

В пятницу, 23 августа, в Киев приехал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину.

Во время посещения Киева Моди встретился с индийским сообществом с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Детальнее о том, почему премьер Индии приехал в Украину и как это повлияет на войну - в материале РБК-Украина.

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