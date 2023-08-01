Глава МИД Финляндии: помощь Украине - это не благотворительность

Военная помощь для борьбы против российской агрессией не является благотворительностью. Ведь наша страна борется не только за свою, но и свободу всего мира.

Об этом министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен рассказала в интервью РБК-Украина .

"Я не вижу таких колебаний (относительно помощи Украине - ред.). Если честно, я даже удивлена, насколько решительно Запад поддерживал Украину с первого дня вторжения, удивлен таким единством, которое мы проявили не только в Европе, но и в евроатлантическом пространстве", - сказала Валтонен.

По ее мнению, сейчас поддержка Украины очень крепкая и она не закончится.

"На политическом уровне я чувствую, что привлекать не только правительства, но и всех граждан - это ответственность всех политических лидеров на Западе. Помощь Украине - это не благотворительность. Украина борется не только за свою собственную свободу и территориальную целостность, но и за свободу всего мира", - подчеркнула глава МИД Финляндии.

Помощь Украине от Финляндии

Финляндия поддержала Украину на общую сумму 1,7 млрд евро с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Поддержку оказывали через сотрудничество в целях развития и гуманитарной помощи, а также гражданской и оборонной материальной поддержки.

Напомним, что в начале июля Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него вошло, в частности, зенитное вооружение.

Также правительство Финляндии начало разрабатывать план по восстановлению Украины.