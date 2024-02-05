ua en ru
Пн, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава Минобороны Норвегии призвал страну готовиться к возможному конфликту с РФ

Норвегия, Понедельник 05 февраля 2024 21:53
UA EN RU
Глава Минобороны Норвегии призвал страну готовиться к возможному конфликту с РФ Фото: министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм (facebook.com_Bjorn_Arild_Gram)
Автор: Татьяна Степанова

Норвегия должна быть готова к возможному конфликту с Россией даже после завершения войны в Украине.

Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на VG.

"Норвегия и Вооруженные силы должны быть готовы к взрыву конфликта (с Россией - ред.). Мы должны быть в состоянии реагировать вовремя и вместе с союзниками", - сказал Грамм.

Он отметил, что в России были уничтожены ростки демократии, и "ничто не указывает на то, что Россия станет такой, как мы".

"Тех немногих россиян, которые решаются протестовать, бросают в тюрьму или отправляют на войну. Там их используют как пушечное мясо. Там нет оппозиции, нет свободы прессы, нет гражданского общества, которому разрешено представлять какую-либо контрсилу против все более авторитарного режима", - добавил норвежский министр.

По его словам, такая Россия "останется с нами надолго", а значит даже после завершения войны в Украине угроза с ее стороны будет сохраняться.

"Мы должны быть готовы к тому, что Россия может переоценить свои планы и то, где она размещает свои силы в ответ на членство Финляндии и Швеции в НАТО", - сказал глава Минобороны Норвегии.

В связи с этим Грамм отметил важность увеличения инвестиций в оборону, учений и улучшения сотрудничества Вооруженных сил Норвегии с союзниками по НАТО.

Возможная война России и НАТО

Напомним, недавно немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.

Чиновник НАТО прокомментировал материал издания Bild и заявил, что Альянс получил сценарий обучения, который всегда представляет собой мнимую ситуацию для проверки военных возможностей в том или ином районе.

Подробнее о военных потенциалах России и НАТО, а также о том, как может развиваться конфликт, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Норвегия
NEWS
Что происходит в Авдеевке и почему она стала навязчивой идеей Путина
Что происходит в Авдеевке и почему она стала навязчивой идеей Путина
DAILY
В поисках компромисса. Какой будет мобилизация в Украине и что не так с новым законопроектом
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина В поисках компромисса. Какой будет мобилизация в Украине и что не так с новым законопроектом