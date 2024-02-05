Глава Минобороны Норвегии призвал страну готовиться к возможному конфликту с РФ
Норвегия должна быть готова к возможному конфликту с Россией даже после завершения войны в Украине.
Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на VG.
"Норвегия и Вооруженные силы должны быть готовы к взрыву конфликта (с Россией - ред.). Мы должны быть в состоянии реагировать вовремя и вместе с союзниками", - сказал Грамм.
Он отметил, что в России были уничтожены ростки демократии, и "ничто не указывает на то, что Россия станет такой, как мы".
"Тех немногих россиян, которые решаются протестовать, бросают в тюрьму или отправляют на войну. Там их используют как пушечное мясо. Там нет оппозиции, нет свободы прессы, нет гражданского общества, которому разрешено представлять какую-либо контрсилу против все более авторитарного режима", - добавил норвежский министр.
По его словам, такая Россия "останется с нами надолго", а значит даже после завершения войны в Украине угроза с ее стороны будет сохраняться.
"Мы должны быть готовы к тому, что Россия может переоценить свои планы и то, где она размещает свои силы в ответ на членство Финляндии и Швеции в НАТО", - сказал глава Минобороны Норвегии.
В связи с этим Грамм отметил важность увеличения инвестиций в оборону, учений и улучшения сотрудничества Вооруженных сил Норвегии с союзниками по НАТО.
Возможная война России и НАТО
Напомним, недавно немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.
Чиновник НАТО прокомментировал материал издания Bild и заявил, что Альянс получил сценарий обучения, который всегда представляет собой мнимую ситуацию для проверки военных возможностей в том или ином районе.
Подробнее о военных потенциалах России и НАТО, а также о том, как может развиваться конфликт, - в материале РБК-Украина.
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