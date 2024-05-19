Глава Минобороны Британии назвал Россию и Китай "прямой угрозой"

Россия и Китай представляют собой прямую угрозу демократическим принципам. Британия озабочена тесными отношениями между Москвой и Пекином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Великобритании Гранта Шаппса в интервью Sky News.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин "буквально убивает своих оппонентов", а китайский лидер Си Цзиньпин "не разделяет наши ценности свободы и демократии".

"Итак, если у нас такая ситуация, и они (Путин и Си Цзиньпин, - ред.) пытаются распространить свою систему на остальной мир, мы должны понять и открыть глаза, что это прямая угроза нашему образу жизни", - заявил Шаппс.

Глава Минобороны Великобритании напомнил о связях России с Ираном и Северной Кореей, как подобный риск.

"Это не хорошо для тех, кто любит демократию", - сказал он.