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Глава Минюста Бельгии подал в отставку после теракта в Брюсселе

Пятница 20 октября 2023 23:06
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Глава Минюста Бельгии подал в отставку после теракта в Брюсселе Фото: Винсент Ван Квикенборн (wikipedia)
Автор: Наталья Кава

Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн объявил о своей отставке после произошедшего в Брюсселе теракта.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил на пресс-конференции, пишет бельгийский канал VRT.

По его словам, утром в пятницу он узнал, что еще в августе 2022 года Тунис направил Бельгии запрос на экстрадицию исполнителя теракта. Однако судья не вынес ни одного решения по запросу.

"Это индивидуальное заблуждение, это грубая ошибка, это неприемлемая ошибка. Это ошибка с драматическими последствиями… Несмотря на то, что это работа отдельного, независимого судьи, я хочу взять на себя политическую ответственность за эту неприемлемую ошибку", - добавил он.

Квикенборн заявил, что уходит в отставку и извиняется от имени Минюста у пострадавших в результате теракта и их семей, а также "перед шведским и бельгийским народом".

Стоит отметить, что его отставка стала неожиданностью для Бельгии, считаясь одним из сильнейших членов федерального правительства, а также одним из самых популярных представителей фламандских либералов.

Теракт в Брюсселе

Вечером 16 октября в центре Брюсселя произошла стрельба. Мужчина открыл огонь по футбольным фанатам неподалеку от стадиона имени короля Бодуэна, в результате чего погибли два гражданина Швеции, а еще один получил ранения.

При этом нападающий восклицал "Аллах акбар", а позже сообщил, что является членом ИГИЛ.

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