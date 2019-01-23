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Глава "Філіп Морріс" розповів в Давосі про розвиток ринку бездимних тютюнових виробів

Новини » Економіка    23.01.2019 - 09:56
Глава "Філіп Морріс" розповів в Давосі про розвиток ринку бездимних тютюнових виробів
Фото: Андре Каланцопулос (flickr.com, concordiaannualsummit)

Каланцопулос вперше з'явився в Давосі після тривалої перерви

Компанія Philip Morris International планує переконати основних державних регуляторів відмовитися від існуючих обмежень на рекламу і просування бездимних, негорючих нікотиновмісних продуктів - таких, як IQOS. Про це заявив під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі СЕО компанії Андре Каланцопулос, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

На думку Каланцопулоса, бездимні нікотинові продукти є менш шкідливою альтернативою сигарет. Він вважає, що їх потрібно просувати для поступової заміни існуючих тютюнових виробів.

"Ми не хочемо нормалізувати використання нікотину. Ми хочемо змінити методи її доставки", - заявив Каланцопулос.

Він зазначив, що по всьому світу регулюючі органи різняться у своїх підходах до регулювання обігу і споживання бездимних нікотинових продуктів. Деякі країни зайняли досить гнучку позицію. Наприклад, Японія, де на ринок бездимних тютюнових виробів припадає майже чверть всього ринку нікотиновмісних продуктів.

У той же час, в США глава управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Скотт Готліб нещодавно розкритикував зростаючу популярність вейпінга серед неповнолітніх. 

Каланцопулос заявив, що Philip Morris International відкрита для придбань і угод з галузевими партнерами для розвитку ринку бездимного нікотину та інших нових продуктів.

"Для подальшого розвитку технологій у нашій сфері ми розглядаємо можливість моделі, яка буде включати, з одного боку, придбання інших компаній, з іншого – наш внутрішній розвиток", – заявив Каланцопулос.

При цьому він виключив можливість злиття з групою компаній Altria, куди входить і один з найбільших в США виробників електронних сигарет компанія Juul. Хоча у Philip Morris International і Altria є ліцензійна угода в США.

"Ми не плануємо злиття. Я не думаю, що у Juul є якісь технологічні переваги. Вони більше роблять акцент на маркетингу і брендингу своєї продукції", – заявив Андре Каланцопулос.

Як відомо, в Україні "Філіп Морріс" представив третє покоління систем нагрівання тютюну.

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