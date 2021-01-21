Глава делегації США вперше візьме участь у зборах ВООЗ

Фото: доктор Ентоні Фаучі (flickr.com the white house)

США повернуться до зобов'язань у Всесвітній організації охорони здоров'я. Головний інфекціоніст Ентоні Фаучі візьме участь у зборах ВООЗ.

Про це повідомила на брифінгу для журналістів прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Вона зазначила, що Фаучі очолить делегацію США в організації і віддалено візьме участь у першому зборах у ВООЗ.

Нагадаємо, Байден зупинив вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Також їм була запущена ініціатива "100 днів в масках", зв'язуюча носити маски в усіх федеральних установах.

Також повідомлялося, що адміністрація Байдена використовує закон про оборонному виробництві для прискорення вакцинації від СOVID-19. Планується збільшити виробництво обладнання, необхідного для поширення вакцин, такого як скляні флакони, голки і шприци.

Раніше Фаучі заявляв, що навіть після появи вакцини від коронавірусу залишиться потреба у носіння захисних масок і соціальному дистанціюванні.