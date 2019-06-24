У Гімалаях виявили сім тіл зниклих у травні альпіністів

Ілюстративне фото: Гімалайські гори (з відкритих джерел)

Ще одного альпініста з групи продовжують шукати

В індійських Гімалаях були виявлені тіла сімох альпіністів, група який зникла безвісти під час походу в кінці травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Усього в складі групи було вісім альпіністів - четверо британців, двоє американців, австралієць і офіцер зв'язку. Востаннє їх бачили 26 травня неподалік східного боку одного з найвищих в Індії піків - вершини Нанда Деві.

Відомо, що учасники групи альпіністів загинули в результаті сходження лавини. Як повідомляла компанія-експедитор групи, група намагалися вийти на заборонену вершину. Також магістрат району Піторагарх заявляв, що в альпіністів не було дозволу на сходження на цей пік.

Вранці в понеділок, 24 червня, відновлять пошуки восьмого альпініста.

Нагадаємо, в Гімалаях пропала група з восьми альпіністів, які 13 травня почали сходження на пік Нанда-Деві висотою 7816 метрів. Група намагалася зійти на нескорену ніким східну частину піку Нанда-Деві. У п'ятницю, 31 травня, альпіністи повинні були дістатися до базового табору, але так і не прийшли.