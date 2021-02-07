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Герус вигадав зупинку блоків ТЕС ДТЕК задля захисту імпорту з Росії, - Бутенко

Новость на русском → Київ, Неділя 07 лютого 2021 11:18
Герус вигадав зупинку блоків ТЕС ДТЕК задля захисту імпорту з Росії, - Бутенко Фото: Віталій Бутенко (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Голова енергетичного комітету Верховної ради Андрій Герус поширив неправдиву інформацію про начебто-то зупинку енергоблоків ТЕС компанії ДТЕК. В D.Trading пов'язали це з бажанням виправдати розпочатий ним імпорт струму з Росії.

Про це заявив генеральний директор D.Trading Віталій Бутенко у Facebook.

"Герус знову пішов в шалені інформаційні маніпуляції задля захисту милого для нього імпорту російської електроенергії. За останні 1,5 роки маніпуляції стали мейнстрімом енергетичної галузі. Для політиканів - це нормальна справа. Маніпуляції та фейки", - заявив Бутенко.

Глава D.Trading зазначив, що останні кілька тижнів спостерігається підвищена активність Андрія Геруса, голови НКРЕКП Валерія Тарасюка, низки трейдерів-імпортерів, які синхронно захищають і відстоюють закупівлю електричної енергії у Росії.

"Теза проста: країна не може без "руського" струму. Ця теза нічим не відрізняється від іншої, яку ми не чуємо з 2015 року: "Ми не зможемо без російського газу". Тобто, якщо є бажання та політична воля, то все можливо. Мабуть, декому бракує чи то бажання, чи то волі", - додав Бутенко.

Мотивацію Геруса поширити фейк про зупинку українських блоків Бутенко пояснив зростаючим імпортом з Росії, який кратно виріс з початку місяця.

"Зрозуміло чому Герус так почав нервувати. Імпорт з Росії виріс майже в 4 рази з початку лютого. В окремі години він сягає 750 МВт. На завтра це вже буде 4,3 млн кВтг. Це факти. Це не маніпуляція. Мабуть, якось не зручно говорити про таку математику", - додав Бутенко.

Він також повідомив, що енергоблок Ладиженської ТЕС насправді в цей період навіть не був підключений до енергосистеми. Блок знаходився в резерві і за рішенням системного оператора НЕК "Укренерго" не планувався до роботи.

Нагадаємо, з 1 лютого Україна розпочала імпорт електричної енергії з Росії. Це стало можливим завдяки поправці Андрія Геруса.

Паралельно з цим голова профільного комітету ВР виступив проти законопроекту про заборону імпорту, назвавши купівлю струму в Росії "вигідною і корисною" для енергосистеми.

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Новини України Енергетика ДТЕК электроэнергия из РФ Андрій Герус
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