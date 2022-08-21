Герої за державу стоятимуть горою. Зеленський вручив премії "Національна легенда України"

Президент Володимир Зеленський вручив нагороди лауреатам премії "Національна легенда України". Він зазначив, що державу, яка шанує своїх людей, неможливо знищити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook українського президента.

Зеленський вказав, що за таку державу її громадяни, її герої стоятимуть горою та захищатимуть.

"Таких людей із часу проголошення незалежності в Україні було чимало. А з початком повномасштабної війни стало ще більше. Пишаємося кожним і кожною. І кожного й кожну уособлюють цьогорічні лауреати премії "Національна легенда України", - поінформував президент.

За словами політика, у 2022 році нагород удостоєні: