Німеччина допоможе Україні розвивати зелену енергетику

Німеччина і США створять фонд для розвитку в Україні зеленої енергетики. У нього планується залучити близько 1 млрд доларів, з яких Берлін профінансує 175 млн доларів.

Документ опублікований на сайті МЗС Німеччини. З нього випливає, що Німеччина зобов'язується створити і управляти "Зеленим фондом" для України, який сприятиме енергетичній безпеці країни, енергоефективності та переходу на чисту енергетику.

"Німеччина і США будуть прагнути заохочувати і підтримувати інвестиції в фонд для України на суму не менше 1 млрд доларів, в тому числі з приватного сектора", - наголошується в угоді.

На першому етапі Німеччина вкладе в фонд не менше 175 млн доларів в якості гранту і буде працювати над збільшенням своїх внесків в найближчі роки.

Мета створення "Зеленого фонду" - просування використання поновлюваних джерел енергії, підвищення енергоефективності та розвиток водню як альтернативного енергоносія.

США в свою чергу планують просувати ініціативу за допомогою технічної та стратегічної допомоги відповідно до цілей фонду, на додаток до програм підтримки ринкової інтеграції, реформи регулювання і розвитку поновлюваних джерел енергії в українському енергетичному секторі.

Крім того, в документі йдеться, що Німеччина призначить спецпосланця з фінансуванням у розмірі 70 млн доларів. Його завданням буде розвиток двосторонніх проєктів з Україною в сфері енергетики.

Німеччина також готова запустити пакет заходів стійкості для України, який підтримає енергетичну безпеку країни. Він мати в собі зобов'язання щодо забезпечення і збільшення можливостей для постачання газу в Україну для її захисту від можливих спроб скоротити постачання блакитного палива.

Також документ передбачає надання Україні технічної допомоги для інтеграції в електромережу Євросоюзу. Крім того, Німеччина дозволить Україні брати участь в її проєктах з підтримки і співпраці в розвитку і розширенні кібервозможностей, підтримає зусилля з реформування українського енергетичного сектора і допоможе розробити варіанти модернізації українських газотранспортних систем.