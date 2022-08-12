ua ru
Пт, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Німеччина готує візит Штайнмаєра в Україну, - посол

Новость на русском →
П'ятниця 12 серпня 2022 15:48
Німеччина готує візит Штайнмаєра в Україну, - посол Фото: президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідає Україну з візитом. Зараз німецька сторона веде підготовку до його візиту.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "Укрінформ".

"Мої колеги в Німеччині над цим (візитом Штайнмаєра в Україну, - ред.) працюють, ми про це говорили. Я три роки працювала у відомстві федерального президента Штайнмаєра, тобто я з ними в постійному контакті, - цей візит буде", - заявила вона.

Посол висловила сподівання, що візит відбудеться найближчим часом.

Нагадаємо, ще на початку травня президент Німеччини заявляв про готовність відвідати Україну з офіційним візитом.

Однак українська сторона відмовилася приймати Штайнмаєра в Києві. Конфлікт вдалося залагодити під час телефонної розмови президент.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Штайнмаєр Візит в Україну
NEWS
Продукти дорожчатимуть? Як змінилися ціни за місяць і чого чекати до кінця року
Продукти дорожчатимуть? Як змінилися ціни за місяць і чого чекати до кінця року
DAILY
Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей