Німеччина готує візит Штайнмаєра в Україну, - посол

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідає Україну з візитом. Зараз німецька сторона веде підготовку до його візиту.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "Укрінформ".