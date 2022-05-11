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Німеччина готова надати фінансову допомогу Україні разом з G7, - глава Мінфіну

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Україна, Середа 11 травня 2022 17:24
Німеччина готова надати фінансову допомогу Україні разом з G7, - глава Мінфіну Фото: міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністр фінансів Крістіан Лінднер висловив зацікавленість Німеччини у фінансовій допомозі Україні разом з її партнерами по G7. При цьому він підкреслив, що Берліну необхідно знову скоротити витрати до наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми повинні знайти вихід з кризи", - сказав Лінднер журналістам, підтвердивши свою мету повернути Німеччині боргове гальмо в 2023 році.

За його словами, провідні економіки Великої сімки обговорюють потреби України в ліквідності.

"Незалежно від фінансування України... Уряд Німеччини продовжує відмовлятися від спільних запозичень в ЄС або навіть у валютному союзі", - додав Лінднер.

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