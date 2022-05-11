Німеччина готова надати фінансову допомогу Україні разом з G7, - глава Мінфіну
Міністр фінансів Крістіан Лінднер висловив зацікавленість Німеччини у фінансовій допомозі Україні разом з її партнерами по G7. При цьому він підкреслив, що Берліну необхідно знову скоротити витрати до наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми повинні знайти вихід з кризи", - сказав Лінднер журналістам, підтвердивши свою мету повернути Німеччині боргове гальмо в 2023 році.
За його словами, провідні економіки Великої сімки обговорюють потреби України в ліквідності.
"Незалежно від фінансування України... Уряд Німеччини продовжує відмовлятися від спільних запозичень в ЄС або навіть у валютному союзі", - додав Лінднер.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.