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У Німеччині затримали підозрюваних у підготовці теракту

Новини » Надзвичайні події    22.03.2019 - 18:23
У Німеччині затримали підозрюваних у підготовці теракту
Ілюстративне фото (GettyImages)

Поліція затримала 10 осіб

Одинадцять підозрюваних затримано у федеральних землях Гессен і Рейнланд-Пфальц в Німеччині в ході антитерористичної спецоперації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Welt.

Основні підозрювані - 21-річний чоловік з міста Оффенбах і два брата з Вісбадена. Затримані планували "ісламістський теракт" для того, щоб убити якомога більше "невірних".

Нагадаємо, в січні Федеральна прокуратура Німеччини повідомила, що на півночі ФРН затримали трьох іракських біженців за підозрою у підготовці теракту. Двоє затриманих почали підготовку до скоєння теракту на початку грудня 2018 року. Так, один з чоловіків скачав з інтернету інструкцію по створенню вибухового пристрою і замовив підривник з Великобританії, однак посилка була перехоплена.

У жовтні минулого року спецслужби Німеччини запобігли масштабний теракт, який планувала здійснити угруповання "Ісламська держава".

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці серпня в Берліні за підозрою в підготовці теракту затримали 31-річного чоловіка, громадянина Російської Федерації (РФ).

 

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