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У Німеччині затримали 3 іракських біженців за підозрою у підготовці теракту

Новини » Надзвичайні події    30.01.2019 - 11:44
У Німеччині затримали 3 іракських біженців за підозрою у підготовці теракту
Ілюстративне фото (GettyImages)

Готувати теракт чоловіки почали в грудні 2018 року

Федеральна прокуратура Німеччини повідомляє, що на півночі ФРН затримали трьох іракських біженців за підозрою у підготовці теракту. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт прокуратури.

Зазначено, що уродженців Іраку затримали в ході рейду на території федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн. Двом з них 23 роки, одному - 36 років.

У прокуратурі зазначили, що двоє затриманих почали підготовку до здійснення теракту на початку грудня 2018 року. Так, один з чоловіків скачав з інтернету інструкцію по створенню вибухового пристрою і замовив детонатор з Великобританії, проте посилка була перехоплена.

Крім того, біженці також почали проводити експерименти з вилученням пороху з феєрверків.

Зазначено також, що підозрювані планували використовувати для нападу вогнепальну зброю, в пошуку якої їм допомагав третій затриманий. На початку поточного року один з них став відвідувати уроки водіння, оскільки, як встановила прокуратура, затримані розглядали варіант використання автомобіля для нападу.

Слідство разом з тим вважає, що конкретну мету для нападу затримані поки не вибрали. Невідомо також, чи були іракці пов'язані з будь-яким терористичним угрупуванням.

Додамо, видання Der Spiegel з посиланням на джерела слідства уточнює, що чоловіки прибули до Німеччини восени 2015 року.

Нагадаємо, в жовтні минулого року спецслужби Німеччини запобігли масштабному теракту, який планувало здійснити угруповання "Ісламська держава".

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці серпня у Берліні за підозрою в підготовці теракту затримали 31-річного чоловіка, громадянина Російської Федерації (РФ).

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