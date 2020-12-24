У Німеччині церква вибачилася за спалення "відьом" через 400 років

Фото: церква (Wikimedia)

В німецькому місті Айхштете католицька церква вибачилася за спалення відьом через 400 років. З XV по XVIII століття сотні людей були піддані тортурам і спалені через підозри в чаклунстві.

Про це пише газета The Independent.

Лише зараз католицька церква Айхштета принесла вибачення за вбивства. Архієпископ міста Грегор Марія Франц Ханке назвав ті події «кровоточить раною в історії церкви» і пообіцяв встановити табличку в пам'ять про жертви.

В загальній складності близько 60 тисяч осіб були страчені в Європі за підозрою в чаклунстві, 25 тисяч з них - на території сучасної Німеччини. Більшість жертв - жінки, але серед них також були чоловіки і діти.

Кампанія з реабілітації жертв «полювання на відьом» у Німеччині розпочалася у 2011 році з ініціативи священика Хартмута Хегелера.

З того моменту влади понад 50 німецьких міст, включаючи Кельн і Лейпциг, посмертно реабілітували страчених за обвинуваченням у чаклунстві і встановили в їх честь меморіальні дошки і пам'ятники, а в деяких випадках навіть перейменували вулиці.

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що у одностатевих пар є право на створення сім'ї. Він закликав до прийняття законів про цивільному союзі для таких пар.