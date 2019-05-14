У Німеччині продовжать перевірки чиновників на співпрацю зі "штазі"

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Перевірки на зв'язки з держбезпекою НДР продовжать до 2030 року

Уряд Німеччини готує законопроект про продовження строків перевірки співробітників держустанов на можливе співробітництво з Міністерством державної безпеки НДР ("штазі"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що німецький уряд має намір продовжити такі перевірки до 2030 року. Зокрема, чиновників і здобувачів подібних робочих місць хочуть і надалі перевіряти на зв'язку з держбезпеки НДР.

Як зазначила голова парламентського комітету з питань культури Катрін Будді, німці, яким на сьогодні близько 50 років, могли встигнути попрацювати на НДР, а на сьогодні вперше податися на роботу в державній службі Німеччини. За її словами, "до 2030 року подібні випадки навряд чи залишаться, і тоді ця тема буде вичерпана".

Нагадаємо, в 2015 році міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров дорікнув ФРН в тому, що Німецька демократична республіка та Федеративна республіка Німеччина в 1989 році об'єдналися без референдуму.

Зазначимо, раніше журналісти знайшли видане російському президенту Володимиру Путіну секретне посвідчення "штазі".