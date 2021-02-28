У Німеччині пояснили, чому не можуть відмовитися від "Північного потоку-2"

За її словами, Німеччина буде мати потребу в газі ще кілька десятиліть. А перейти відразу до альтернативних джерел енергії Німеччина не може.

"Ми не можемо одним махом відмовитися від вугілля, атомної енергії та газу. Нам як і раніше потрібен природний газ для цього і наступного десятиліття. Крім того, ми ризикуємо зіткнутися з позовами про компенсацію у міжнародних арбітражних судах, якщо зупинимо проект", - заявила Шульце.