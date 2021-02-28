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У Німеччині пояснили, чому не можуть відмовитися від "Північного потоку-2"

Новость на русском → Берлін, Неділя 28 лютого 2021 14:20
У Німеччині пояснили, чому не можуть відмовитися від "Північного потоку-2" Фото: укладання газопроводу "Північний потік-2" (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Уряд Німеччини не може відразу відмовитися від російського газопроводу "Північний потік-2". Відмова Німеччини загрожує численними позовами про відшкодування шкоди.

Про це заявила міністр з питань охорони навколишнього середовища Німеччини Свен Шульце в інтерв'ю Welt am Sonntag.

За її словами, Німеччина буде мати потребу в газі ще кілька десятиліть. А перейти відразу до альтернативних джерел енергії Німеччина не може.

"Ми не можемо одним махом відмовитися від вугілля, атомної енергії та газу. Нам як і раніше потрібен природний газ для цього і наступного десятиліття. Крім того, ми ризикуємо зіткнутися з позовами про компенсацію у міжнародних арбітражних судах, якщо зупинимо проект", - заявила Шульце.

Раніше РБК-Україна писала, що Німеччина вивчає чотири варіанти розвитку подій по завершенню будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Також повідомлялося, що в державному департаменті США заперечують ведення переговорів з Німеччиною по газопроводу "Північний потік-2".

До цього в США заявили, що вивчають можливість запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2".

Зазначимо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Євросоюз не блокуючи "Північний потік-2" фактично "фінансує тирана".

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