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У Німеччині відкрили перший електричний автобан

Новини » Суспільство    07.05.2019 - 22:35
У Німеччині відкрили перший електричний автобан
Ілюстративне фото (aussiedlerbote.de)

Електричний автобан відкритий у федеральній землі Гессен

У федеральній землі Гессен у вівторок, 7 травня, відкритий перший електричний автобан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

По відрізку шляху довжиною близько 14 км на трасі A5 між Вайтерштадтом і Мерфельденом по кілька разів на день будуть проїжджати электрогрузовики різних компаній. До середини 2020 року планується вивести на випробувальну трасу п'ять фур на дизелі, оснащених додатковим електромотором.

В його реалізації задіяні також технічний університет Дармштадта та компанії Siemens Mobility і ENTEGA. Федеральне міністерство охорони навколишнього середовища виділило на будівництво конструкції з підвісними електромережами 14,6 млн євро.

Випробування електричного автобану повинно тривати до кінця 2022 року. Для випробувань призначені додатково 15,3 млн євро. До теперішнього часу відомство виділило на розробку электрогрузовиков понад 70 млн євро.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що Німеччина розглядає можливість фінансування будівництва першого автобану в Україні. Омелян повідомив, що провів зустріч з федеральним міністром економіки і енергетики Німеччини Пітером Альтмайером, на якій сторони обговорили співпрацю.

 

 

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