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У Німеччині назвали розмір пенсії Меркель після відходу з посади канцлера

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Берлін, П'ятниця 13 серпня 2021 22:26
У Німеччині назвали розмір пенсії Меркель після відходу з посади канцлера Фото: Ангела Меркель, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Канцлер Німеччини Ангела Меркель після відходу з посади буде отримувати пенсію від держави. Очікується, що розмір її щомісячної пенсії буде складати 15 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на De Morgen.

Розмір майбутньої пенсії визначили в Німецькій асоціації платників податків. Цей розмір пенсії грунтується на багаторічному перебуванні Меркель в парламенті Німеччини та її часу на посаді федерального міністра і канцлера.

Як і всі колишні канцлери та колишні президенти Німеччини, Меркель також отримає право на посаду після своєї відставки. Вона також отримає кошти на офіс-менеджера, двох помічників та водія.

Меркель піде з посади канцлера Німеччини після всезагальних виборів, які відбудуться у вересні 2021 року.

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