У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронтах на закінчення 30-ї доби війни

У Генеральному штабі ЗСУ поінформували про оперативну обстановку в областях станом на закінчення 30-ої доби протистояння захисників України російському військовому вторгненню, та як змінилася ситуація на фронтах.

Про це 26 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .

"Протягом поточної доби суттєвих змін в тактиці дій противника не відбулося. Ворог зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат, перегрупуванні та посиленні наявних підрозділів, завданні ударів засобами артилерії та авіації як по військових об'єктах, так і по об’єктах цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Генштабі звернули увагу на переміщення додаткових артилерійських підрозділів до кордону з Україною - ці дані нині уточнюються.

На Волинському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. Залишається ймовірним залучення окремих підрозділів збройних сил Білорусі до російської агресії проти України.

На Поліському напрямку ворог продовжував вогневий вплив на підрозділи військ ЗСУ в окремих районах.

На Сіверському напрямку противник зосереджував основні зусилля на утриманні раніше зайнятих рубежів, а також продовжував зміцнення своїх позицій і вогневий вплив на окремі підрозділи українських військових.

На Слобожанському напрямку, в районі Сум, основні зусилля окупантів зосереджувалися на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів. У районі Харкова ворог продовжує спроби блокування українських підрозділів і намагається проводити демонстраційні дії, завдає поразки інфраструктурі та оборонним об'єктам міста. Також противник намагається наростити зусилля на напрямку Ізюма за рахунок переміщення додаткових підрозділів і техніки.

На Донецькому напрямку війська РФ продовжують перегрупування для відновлення наступальних дій, щоб вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності, поповнення запасів, з метою підготовки до відновлення наступальних дій.

Також у Генштабі розповіли, що окупанти намагаються проводити підготовку до введення в обіг російських рублів на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей замість гривні.

У Харківській області окупанти обмежують пересування цивільного населення, встановлюючи мережу блокпостів.

"Окупанти не полишають спроб придушити спротив мешканців Українських міст Херсон, Генічеськ, Мелітополь, близько 90% населення яких налаштовані проти російських загарбників, із залученням підрозділів росгвардії", - йдеться у зведенні.