У Генштабі розповіли про загрозу ворожого ракетного удару "калібром" по об'єктах ОПК
Війська РФ можуть завдати нових ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських об'єктах ОПК і логістичній інфраструктурі. У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що атака ймовірна і використанням крилатих ракет морського базування "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на зведення Генштабу ЗСУ.
"Зберігається загроза застосування ракетного озброєння по об'єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури нашої держави", - йдеться в повідомленні.
Так, в акваторії Чорного моря знаходяться кораблі, оснащені крилатими ракетами морського базування "Калібр".
У Генштабі зазначили, що на окупованому Криму у військово-морській базі Севастополь завершено поповнення боєкомплекту КРМБ типу "Калібр" на фрегаті "Адмирал Макаров".
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