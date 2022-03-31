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У Генштабі розповіли про загрозу ворожого ракетного удару "калібром" по об'єктах ОПК

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Четвер 31 березня 2022 01:20
У Генштабі розповіли про загрозу ворожого ракетного удару "калібром" по об'єктах ОПК Фото: з кораблів РФ може бути завдано нового ракетного удару (perild.com)
Автор: Володимир Костирін

Війська РФ можуть завдати нових ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських об'єктах ОПК і логістичній інфраструктурі. У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що атака ймовірна і використанням крилатих ракет морського базування "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на зведення Генштабу ЗСУ.

"Зберігається загроза застосування ракетного озброєння по об'єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Так, в акваторії Чорного моря знаходяться кораблі, оснащені крилатими ракетами морського базування "Калібр".

У Генштабі зазначили, що на окупованому Криму у військово-морській базі Севастополь завершено поповнення боєкомплекту КРМБ типу "Калібр" на фрегаті "Адмирал Макаров".

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