У Генштабі розповіли, як минула сімнадцята доба війни

У Генеральному штабі ЗСУ поінформували про ситуацію в областях на фронтах і про оперативну обстановку станом на закінчення 17-х діб протистояння захисників України російському вторгненню.

Про це 13 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .

Противник займається відновленням боєздатності та перегрупуванням військ, готується до продовження наступу на Поліському, Сіверському, Слобожанському, Донецькому, Таврійському та Південнобузькому напрямках.

На Волинському напрямку окупанти наступальних дій не здійснювали. Військовим керівництвом Білорусі була посилена охорона кордону з Україною.

"Зберігається висока ймовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у військовій операції проти України. Відзначається ведення повітряної розвідки об'єктів на території України за допомогою БпЛА, імовірно, з території Республіки Білорусь", - розповіли в Генштабі.

На Поліському напрямку активні наступальні дії окупанта також не зафіксовані. Проводяться заходи з відновлення боєздатності та перегрупування військ. Ворог намагається провести розвідку та уточнення позицій ЗСУ та можливих шляхів наступу. Ворог продовжує налагодження системи матеріально-технічного забезпечення шляхом створення ремонтних баз на території Білорусі.

На Сіверському напрямку противник зосереджував зусилля на удосконаленні оперативної побудови військ і системи логістичного забезпечення угруповання.

На Слобожанському напрямку ворог здійснював наступальні дії в районі Ізюма і надалі намагається просунутися в напрямку Слов'янська. Після отриманих в районі Харкова втрат вивів на територію РФ (Бєлгородська область) одну з БТГр 6-ї загальновійськової армії для відновлення боєздатності. Одночасно посилив угруповання на зазначеному напрямку за рахунок введення в операцію підрозділів зі складу Північного флоту.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник здійснює штурмові дії та вогневі нальоти. Не залишає спроб штурму Маріуполя. Російські окупанти намагаються підготувати резерви і перейти в наступ на Сєвєродонецьк, Вугледар і Запоріжжя. Ворог має незначний успіх на Волноваському напрямку - захопив східні околиці та намагається просунутися далі.

Також війська РФ не відмовляються від спроб проведення наступу на Кривий Ріг. Все - без успіху. Шукає слабкі місця в обороні ЗСУ.

"З метою нарощування зусиль вводить в операцію резерви зі складу Повітряно-Десантних Військ. На окремих напрямках намагається утримати раніше зайняті рубежі", - розповіли в Генштабі.